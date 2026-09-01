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DAX im Fokus 01.09.2026 15:58:15

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX sackt ab

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX sackt ab

Mit dem DAX geht es heute abwärts.

Siemens
263.88 CHF -1.28%
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Um 15:40 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.88 Prozent auf 26’028.01 Punkte an der DAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.209 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.409 Prozent tiefer bei 26’150.75 Punkten, nach 26’258.11 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 26’206.13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’924.88 Punkten lag.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, stand der DAX bei 25’629.24 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Stand von 25’003.04 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 01.09.2025, den Wert von 24’037.33 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 2.36 Prozent auf 38.12 EUR), Merck (+ 1.65 Prozent auf 141.30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.54 Prozent auf 526.80 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.00 Prozent auf 39.52 EUR) und Symrise (+ 0.93 Prozent auf 93.06 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil MTU Aero Engines (-2.47 Prozent auf 343.40 EUR), Infineon (-2.20 Prozent auf 55.05 EUR), SAP SE (-2.11 Prozent auf 186.88 EUR), Siemens (-2.10 Prozent auf 279.60 EUR) und adidas (-2.08 Prozent auf 148.25 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2’326’110 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 220.942 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.41 erwartet. Mit 6.99 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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