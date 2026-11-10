Dienstagshandel in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50

Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.94 Prozent höher bei 6’349.86 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.343 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.467 Prozent auf 6’319.81 Punkte an der Kurstafel, nach 6’290.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’373.88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’319.81 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’173.37 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 6’535.62 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 5’664.46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.54 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2.72 Prozent auf 868.40 EUR), UniCredit (+ 2.62 Prozent auf 84.07 EUR), Deutsche Bank (+ 2.54 Prozent auf 33.29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.05 Prozent auf 577.60 EUR) und Airbus SE (+ 1.99 Prozent auf 210.20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-2.90 Prozent auf 120.50 EUR), Eni (-1.24 Prozent auf 24.64 EUR), SAP SE (-0.24 Prozent auf 211.15 EUR), BMW (+ 0.03 Prozent auf 58.88 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.07 Prozent auf 58.68 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3’332’913 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 494.723 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.88 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch