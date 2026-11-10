EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Kursentwicklung
|
10.11.2026 15:58:14
Dienstagshandel in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 zeigt derzeit eine positive Tendenz.
Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.94 Prozent höher bei 6’349.86 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.343 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.467 Prozent auf 6’319.81 Punkte an der Kurstafel, nach 6’290.45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’373.88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’319.81 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’173.37 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 6’535.62 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 5’664.46 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.54 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2.72 Prozent auf 868.40 EUR), UniCredit (+ 2.62 Prozent auf 84.07 EUR), Deutsche Bank (+ 2.54 Prozent auf 33.29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.05 Prozent auf 577.60 EUR) und Airbus SE (+ 1.99 Prozent auf 210.20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-2.90 Prozent auf 120.50 EUR), Eni (-1.24 Prozent auf 24.64 EUR), SAP SE (-0.24 Prozent auf 211.15 EUR), BMW (+ 0.03 Prozent auf 58.88 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.07 Prozent auf 58.68 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3’332’913 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 494.723 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.88 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’353.38
|1.00%
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp unter Allzeithoch -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.