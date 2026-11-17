Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0.90 Prozent auf 6’291.52 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.502 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.397 Prozent tiefer bei 6’323.14 Punkten, nach 6’348.35 Punkten am Vortag.

Bei 6’271.14 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’323.14 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’204.23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’530.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5’640.94 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.54 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5’376.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0.81 Prozent auf 27.22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.03 Prozent auf 591.80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.16 Prozent auf 60.90 EUR), Siemens (-0.20 Prozent auf 272.00 EUR) und Airbus SE (-0.22 Prozent auf 203.75 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Bank (-4.39 Prozent auf 31.47 EUR), Rheinmetall (-2.72 Prozent auf 748.80 EUR), SAP SE (-1.80 Prozent auf 209.55 EUR), adidas (-1.78 Prozent auf 173.85 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.41 Prozent auf 39.86 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 4’965’252 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 515.998 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.00 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch