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Euro STOXX 50-Entwicklung 13.10.2026 15:58:15

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus

Der Euro STOXX 50 bewegt sich aktuell kaum.

Infineon
52.46 CHF -2.88%
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Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0.11 Prozent auf 6’194.09 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.299 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.166 Prozent auf 6’190.92 Punkte an der Kurstafel, nach 6’201.21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’175.01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’224.39 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 6’325.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’271.02 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’568.19 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.88 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 2.15 Prozent auf 54.20 EUR), adidas (+ 1.57 Prozent auf 151.95 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.43 Prozent auf 39.83 EUR), Bayer (+ 1.16 Prozent auf 44.34 EUR) und SAP SE (+ 1.11 Prozent auf 196.62 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2.34 Prozent auf 55.88 EUR), Siemens Energy (-1.34 Prozent auf 144.82 EUR), Airbus SE (-0.53 Prozent auf 187.16 EUR), Eni (-0.31 Prozent auf 25.42 EUR) und Deutsche Bank (-0.13 Prozent auf 30.25 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3’513’907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 617.285 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.83 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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