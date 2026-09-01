Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0.14 Prozent leichter bei 6’411.32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.534 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.080 Prozent auf 6’425.30 Punkte an der Kurstafel, nach 6’420.16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’411.16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’425.85 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’358.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’034.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’367.08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9.59 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2.74 Prozent auf 57.83 EUR), Eni (+ 1.31 Prozent auf 23.68 EUR), BASF (+ 1.15 Prozent auf 53.59 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0.70 Prozent auf 78.22 EUR) und BMW (+ 0.48 Prozent auf 62.28 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-2.93 Prozent auf 185.30 EUR), Rheinmetall (-2.34 Prozent auf 1’084.80 EUR), Siemens (-1.14 Prozent auf 282.35 EUR), Airbus SE (-0.99 Prozent auf 195.26 EUR) und Deutsche Börse (-0.80 Prozent auf 285.70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 391’569 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 575.969 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch