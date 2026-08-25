Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Fokus
|
25.08.2026 09:28:12
Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu
Beim Euro STOXX 50 lassen sich am Dienstag erneut Gewinne beobachten.
Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.37 Prozent stärker bei 6’472.04 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.513 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.304 Prozent höher bei 6’467.56 Punkten, nach 6’447.98 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’467.56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6’483.02 Einheiten.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 6’280.94 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.05.2026, den Stand von 6’136.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5’443.96 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.63 Prozent zu. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 1.96 Prozent auf 55.22 EUR), Siemens Energy (+ 1.65 Prozent auf 151.20 EUR), Airbus SE (+ 1.31 Prozent auf 205.50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.10 Prozent auf 6.89 EUR) und Siemens (+ 0.68 Prozent auf 282.50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-0.81 Prozent auf 73.22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.72 Prozent auf 44.73 EUR), BMW (-0.69 Prozent auf 57.92 EUR), SAP SE (-0.60 Prozent auf 186.08 EUR) und adidas (-0.55 Prozent auf 154.40 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 216’689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 580.439 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.15 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.36 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
24.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’457.72
|0.15%
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.