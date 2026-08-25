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Index im Fokus 25.08.2026 09:28:12

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Beim Euro STOXX 50 lassen sich am Dienstag erneut Gewinne beobachten.

Infineon
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Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.37 Prozent stärker bei 6’472.04 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.513 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.304 Prozent höher bei 6’467.56 Punkten, nach 6’447.98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’467.56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6’483.02 Einheiten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 6’280.94 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.05.2026, den Stand von 6’136.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5’443.96 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.63 Prozent zu. 6’577.20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 1.96 Prozent auf 55.22 EUR), Siemens Energy (+ 1.65 Prozent auf 151.20 EUR), Airbus SE (+ 1.31 Prozent auf 205.50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.10 Prozent auf 6.89 EUR) und Siemens (+ 0.68 Prozent auf 282.50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-0.81 Prozent auf 73.22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.72 Prozent auf 44.73 EUR), BMW (-0.69 Prozent auf 57.92 EUR), SAP SE (-0.60 Prozent auf 186.08 EUR) und adidas (-0.55 Prozent auf 154.40 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 216’689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 580.439 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.15 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.36 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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