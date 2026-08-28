NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
28.08.2026 07:31:52
Die wahre Machtbasis von Nvidia
Nvidia gelten an der Wall Street als Sensation. Doch hinter den Kulissen zeigt sich, mit welch abenteuerlichen Methoden dieser Erfolg erzielt wird. Vor allem das 10‑Q-Dokument verrät jetzt die wahre Machtbasis Nvidias.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:34
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
22:34
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
22:34
|NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
20:27
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend Verlust reich (finanzen.ch)
|
20:04
|NVIDIA-Aktie: KI-Chip-Offensive gegen die Konkurrenz gerät ins Stocken (finanzen.ch)
|
20:03
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 sackt ab (finanzen.ch)
|
20:03
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
20:03
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.ch)