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28.08.2026 07:31:52

Die wahre Machtbasis von Nvidia

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Die jüngsten Geschäftszahlen von Nvidia gelten an der Wall Street als Sensation. Doch hinter den Kulissen zeigt sich, mit welch abenteuerlichen Methoden dieser Erfolg erzielt wird. Vor allem das 10‑Q-Dokument verrät jetzt die wahre Machtbasis Nvidias.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft

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