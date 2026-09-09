Vaudoise Versicherungen Aktie 2154566 / CH0021545667
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 08:00:04
Die Vaudoise Versicherungen Holding AG nimmt CHF 220 Millionen auf dem Schweizer Obligationenmarkt auf
|
Vaudoise Assurances
/ Schlagwort(e): Anleiheemission
Lausanne, 9. September 2026 – Am 8. September 2026 hat die Vaudoise Versicherungen Holding erfolgreich eine Anleiheemission auf dem Schweizer Inlandsmarkt in Höhe von insgesamt CHF 220 Millionen durchgeführt.
Die Transaktion umfasst zwei Tranchen: CHF 100 Millionen mit einer Laufzeit von 4 Jahren, einem Coupon von 0,90 %, Fälligkeit am 25. September 2030 und einem Spread von 50 Basispunkten über dem CHF-Swap-Satz (SARON) sowie CHF 120 Millionen mit einer Laufzeit von 8 Jahren, einem Coupon von 1,25 %, Fälligkeit am 25. September 2034 und einem Spread von 62 Basispunkten über dem CHF-Swap-Satz (SARON). Die Liberierung der Emission erfolgt am 25. September 2026. Die Obligationen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Kontakt für Medienschaffende:
Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2396012
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2396012 09.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!