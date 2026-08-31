Vaudoise Versicherungen Aktie 2154566 / CH0021545667
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31.08.2026 10:00:04
Die Vaudoise überzeugt 2026 erneut mit überdurchschnittlicher Kundenzufriedenheit
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Vaudoise Assurances
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Lausanne, 31. August 2026 – Bei den Zufriedenheitsumfragen 2026 von Comparis und bonus.ch rangiert die Vaudoise erneut unter den am besten bewerteten Versicherern der Schweiz. Auf einer Skala von 1 bis 6 erhält die Vaudoise Noten zwischen 5,1 und 5,4 für ihre Auto- und Hausratversicherung.
Auch 2026 wieder von Comparis ausgezeichnet
Kontakt für Medienschaffende:
Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2390696
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2390696 31.08.2026 CET/CEST
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