Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Vaudoise überzeugt 2026 erneut mit überdurchschnittlicher Kundenzufriedenheit



31.08.2026 / 10:00 CET/CEST



Lausanne, 31. August 2026 – Bei den Zufriedenheitsumfragen 2026 von Comparis und bonus.ch rangiert die Vaudoise erneut unter den am besten bewerteten Versicherern der Schweiz. Auf einer Skala von 1 bis 6 erhält die Vaudoise Noten zwischen 5,1 und 5,4 für ihre Auto- und Hausratversicherung. Auch 2026 wieder von Comparis ausgezeichnet

Für ihre Autoversicherung erhält die Vaudoise von Comparis die Note 5,2 und somit das « Gold »-Siegel. Die Privathaftpflichtversicherung zeichnet das Vergleichsportal mit der Note 5,1 und dem «Silber»-Siegel aus. Die Bewertung erstreckt sich auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität und Service, Information und Transparenz, Touchpoints und Kontakt sowie Gesamtzufriedenheit.



2. Platz in den beiden bewerteten Kategorien von bonus.ch

Bei den Umfragen 2026 von bonus.ch belegt die Vaudoise mit der Note 5,4 bei der Privathaftpflichtversicherung und mit der Note 5,3 bei der Motorfahrzeugversicherung den 2. Rang. Bewertet wurde nach folgenden Kriterien: Klarheit der übermittelten Informationen, Bearbeitung der Schadenfälle, Schnelligkeit der Erstattung, Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenservice.



Seit 2015 gehört die Vaudoise gemäss den Umfragen von Comparis und bonus.ch zu den drei beliebtesten Versicherern für Motorfahrzeug- und Hausrat-/ Privathaftpflichtversicherungen.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch.

Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsexpertin, Media Relations, +41 21 618 87 25,

media@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2026-2027 verteilt sie so CHF 40 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News