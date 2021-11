Die UBS schlägt Colm Kelleher als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor

Zürich (awp) - Der Ire Colm Kelleher soll neuer Verwaltungsratspräsident der UBS werden. Er wird in dieser Position den langjährigen Präsidenten Axel A. Weber ablösen, der die statutarisch festgelegte Amtszeitbegrenzung von zehn Jahren erreicht hat und deshalb an der nächsten Generalversammlung vom 6. April 2022 nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung steht.

Gleichzeitig schlägt die Grossbank das langjährige Konzernleitungsmitglied Lukas Gähwiler zur Zuwahl in den Verwaltungsrat als Vizepräsident vor.

Der designierte neue Präsident Ire Colm Kelleher hat Jahrgang 1957 und war bis 2019 bei der US-Investmentbank Morgan Stanley tätig, wo er zuletzt als President für das Institutional Securities Business und das Wealth Management verantwortlich zeichnete, schreibt die UBS am Samstag in einer Mitteilung. Er besitzt einen Masterabschluss in Modern History der Universität Oxford und ist Fellow am Institute of Chartered Accountants (FCA).

Die UBS sei ein dynamischer Finanzdienstleister mit starken Schweizer Wurzeln und einer sehr starken globalen Kundenfranchise in den wichtigsten Märkten, sagt Colm Kelleher. "Es ist für mich ein grosses Privileg, die Zukunft der Bank mitgestalten zu dürfen."

Der neue designierte Vizepräsident Lukas Gähwiler ist schon lange für die UBS tätig. Aktuell amtet er als Präsident des Verwaltungsrats der UBS Switzerland AG. Von 2010 bis 2016 war er Mitglied der Konzernleitung von UBS und President UBS Switzerland. Im Falle seiner Wahl wird er das Präsidium der UBS Switzerland AG abgeben.

"Wir freuen uns, mit der Nominierung von Colm Kelleher ein Mitglied des Verwaltungsrats und den künftigen Präsidenten vorschlagen zu können, der über ein tiefes Verständnis der globalen Bankenlandschaft verfügt", lässt sich noch VRP Axel A. Weber zitieren.

