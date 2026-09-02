|
02.09.2026 07:21:00
Die Swiss AI Weeks machen die Schweiz fit fürs KI-Zeitalter
Hier für den vollständigen Artikel klicken
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. An den US-Aktienmärkten dürfte Vorsicht herrschen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.