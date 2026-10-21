dormakaba Aktie 1179595 / CH0011795959
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21.10.2026 02:00:00
Die Spomeniks: Jugoslawiens abstrakte Gedenkstätten zwischen Skulptur und Landschaft
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
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20.10.26
|Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu (EQS Group)
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20.10.26
|Annual General Meeting approves all proposals (EQS Group)
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16.09.26
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03.09.26
|dormakaba-Aktie in Grün: Geplantes Opting-out erhält grünes Licht (AWP)
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03.09.26
|dormakaba gibt Entscheid der Übernahmekommission zu beantragtem Opting-out bekannt (EQS Group)
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03.09.26
|dormakaba announces decision of Swiss Takeover Board on proposed opting-out (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba-Aktie kräftig im Plus: Rekordmarge trotz Umsatzrückgang (AWP)
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01.09.26
|dormakaba signs sale-and-leaseback agreement for headquarters site in Rümlang (EQS Group)
Analysen zu dormakaba Holding AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer erwartet -- DAX vor Verlusten -- Asiens Börsen verlieren
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es nach unten gehen, während der deutsche Aktienmarkt im Minus erwartet wird. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach unten.