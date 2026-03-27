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27.03.2026 07:21:00
Die Schweiz bleibt Spitzenreiter bei den Patentanmeldungen
Bei den europäischen Patentanmeldungen pro Kopf bleibt die Schweiz führend – kein anderes Land meldet mehr Patente an.
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