11.03.2026 07:21:00
Die Rückkehr des Bargelds: Ist in der Schweiz und in Schweden Cash wieder King?
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
Die asiatischen Börsen ziehen zur Wochenmitte ümehrheitlich an. Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune.