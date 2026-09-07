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07.09.2026 16:54:36
Die Post baut bis zu 110 Stellen in der Verwaltung ab
Bern (awp/sda) - Die Post hat am Montag den Abbau von bis zu 110 Stellen angekündigt. Die Massnahme betreffe Mitarbeitende in Management- und Supportfunktionen, teilte sie mit. Damit will das Unternehmen Kosten senken und die langfristige Finanzierung des Service public sichern.
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
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Der heimische Markt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.