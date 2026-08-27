NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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27.08.2026 13:27:15
Die Nvidia-Sensation - jetzt kommt es zur Neubewertung der Jahrhundertaktie
Nvidia-Aktie kaum von der Stelle. Jetzt liefert der wertvollste Konzern der Welt genau das, was dem Kurs zuletzt fehlte. Die Finanzprofis müssen ihre Analysen für die Aktie gänzlich neu konzipieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Finanzen
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