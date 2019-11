Die neueste Steviablatt-Entwicklung von PureCircle bietet erhebliche Produktivitätsvorteile

Neue Blattsorte liefert mehr Stevia-Zutaten

CHICAGO, Nov. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purecircle (LSE: PURE), der weltweit führende Produzent und Innovator von schmackhaften Stevia-Süssstoffen für die globale Getränke- und Lebensmittelindustrie , hat eine neue Stevia-Blattsorte entwickelt, die erhebliche Vorteile gegenüber früheren Generationen von Steviapflanzen bietet, und erweitert nun ihre Verwendung.

Sorgfältig von PureCircle kultiviert und erfolgreich felderprobt, liefert diese neue Stevia-Varietät grössere Mengen unserer schmackhaften Stevia-Inhaltsstoffe der nächsten Generation. Dieser Durchbruch -- die Steigerung des effektiven Ertrags der Steviapflanzen von PureCircle -- erhöht die Produktionseffizienz des Unternehmens und verbessert seine Fähigkeit zu einer nachhaltigen Versorgung der Lebensmittel- und Getränkehersteller mit diesen Steviablattzutaten der nächsten Generation.

Mit dem höheren Ertrag bietet diese neue Steviasorte – das Ergebnis der Expertise des Unternehmens in Stevia-Innovation und Agronomie – eine erhöhte Wirtschaftlichkeit, da aus jedem Blatt grössere Mengen an Inhaltsstoffen gewonnen werden können. Die Innovationskraft von PureCircle hat dazu geführt, dass das Unternehmen weltweit 200 Patente im Zusammenhang mit Stevia erhalten hat.

PureCircles hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel- und Getränkeunternehmen einen noch besseren Zugang zu unseren Nicht-GVO-Stevia-Inhaltsstoffen zu bieten. Damit können sie ihren Verbrauchern eine erweiterte Auswahl an gesunden, kalorienarmen und kalorienfreien Lebensmitteln und Getränken mit unseren pflanzlichen Stevia-Inhaltsstoffen anbieten. Das demokratisiert – oder erweitert den Zugang zu – gesunden Lebensmitteln und Getränken mit weniger oder gar keinem Zusatz von Zucker, die stattdessen mit einem natürlichen Süssstoff auf pflanzlicher Basis gesüsst sind. Das ist gut für das Geschäft der Lebensmittel- und Getränkeunternehmen und für die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Verbraucher.

In diesem Jahr bestanden 20 % der Steviapflanzen von PureCircle aus dieser neuen Sorte und das Unternehmen plant, im Jahr 2020 ganze 90 % seiner Stevia-Ernte auf diese Sorte umzustellen.

Alle Inhaltsstoffe von PureCircle beginnen mit der Steviapflanze. Ein Süssstoff ist nur dann ein "Stevia-Süssstoff", wenn er von der Steviapflanze kommt. Stevia-ähnliche Inhaltsstoffe, die in Laboratorien anderer Unternehmen hergestellt werden, sind keine Stevia-Inhaltsstoffe. Das Unternehmen arbeitet mit Landwirten in Asien, Afrika, Lateinamerika und Nordamerika zusammen, um seine proprietären Steviapflanzen anzubauen und zu beziehen. Die Agrarprogramme von PureCircle bieten dem Unternehmen nicht nur hochwertige Stevia, sondern tragen auch zur Nachhaltigkeit und zur Unterstützung landwirtschaftlicher Gemeinschaften bei.

In einem Kommentar zur bahnbrechenden Steviablattsorte sagte PureCircle-CEO Maga Malsagov:

"Wir freuen uns über unser Expansionsprogramm für unsere neueste Steviavarietät. Sie ist das Ergebnis und der Verdienst unserer Agronomie und Innovation der Spitzenklasse. Sie verbessert weiterhin unsere Fähigkeit, Lebensmittel- und Getränkeunternehmen Zugang zu den am besten schmeckenden Inhaltsstoffen aus dem Blatt zu bieten, und sichert ihnen ein global skaliertes Angebot und eine Kosteneffizienz, wie sie noch nie zuvor möglich war."

In den letzten zehn Jahren ist Stevia – vor allem aufgrund der Bemühungen von PureCircle – weit gekommen. Vor einigen Jahren wurde Stevia nur als pflanzenbasierter, kalorienfreier Süssstoff mit einem einzigen Inhaltsstoff betrachtet, der sich gut zum Süssen einiger Getränke und Nahrungsmittel eignete. Heute bieten unsere Steviablattsüssstoffe der nächsten Generation einen zuckerähnlichen Geschmack und lassen sich gut in einer breiten Palette von Getränken und Lebensmitteln einsetzen. Wir maximieren den Einsatz jeder Steviapflanze, um ein robustes Portfolio an Steviablattinhaltsstoffen der nächsten Generation zu bieten, einschliesslich Reb M, Aromen und Antioxidantien. Mithilfe dieser Inhaltsstoffe sind Getränke- und Lebensmittelhersteller in der Lage, ihr Angebot an kalorienfreien bzw. kalorienarmen Produkten ohne Geschmackseinbussen zu erweitern.

Über PureCircle

PureCircle verbindet als einziges Unternehmen fortschrittliche F&E mit vollständig vertikaler Integration vom landwirtschaftlichen Anbau bis hin zur Produktion von qualitativ hochwertigen, hervorragend schmeckenden innovativen Stevia-Süssstoffen.

Das Unternehmen arbeitet mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammen, in denen die Steviapflanzen angebaut werden, sowie mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern, die die Zubereitung ihrer kalorienarmen bzw. kalorienfreien Produkte durch die Verwendung pflanzlicher Süssungsmittel verbessern möchten.

PureCircle wird auch weiterhin im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation führend sein, ein zunehmendes Angebot zahlreicher Stevia-Süssstoffe mit einem zuckerähnlichen Geschmack bereitstellen und dazu alle erforderlichen und geeigneten Produktionsmethoden einsetzen sowie Lebensmittel- und Getränkeherstellern als Ressource und Innovationspartner dienen.

Stevia-Geschmacksmodifizierer von PureCircle wirken optimal im Zusammenspiel mit Süssstoffen zur Verbesserung des Geschmacks, des Mundgefühls und der Kalorienmenge und erhöhen die Kosteneffizienz von Getränken und Lebensmitteln.

PureCircle wurde im Jahr 2002 gegründet, investiert fortwährend in bahnbrechende Forschung und Entwicklung und hält 200 Patente im Zusammenhang mit Stevia. Darüber hinaus sind mehr als 250 Patente beantragt.

PureCircle hat weltweit Niederlassungen und der Unternehmenshauptsitz befindet sich in Chicago, Illinois.

Um die steigende Nachfrage nach Stevia-Süssstoffen decken zu können, baut PureCircle seine Lieferkapazitäten rapide aus. Die Expansion seiner Extrahierungseinrichtung in Malaysia wurde im März 2017 abgeschlossen und erhöhte PureCircles Kapazitäten zur raschen Lieferung der jüngsten und hervorragend schmeckenden Stevia-Süssstoffspezialitäten sowie zur Unterstützung des Angebots eines kontinuierlich steigenden Wertes für seine Kunden.

PureCircle ist mit seinen Aktien am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert.

www.purecircle.com

Über Stevia

Angesichts der zunehmenden weltweiten Besorgnis im Hinblick auf Adipositas und Diabetes unternehmen Getränke- und Nahrungsmittelhersteller verantwortungsvolle Schritte zur Reduzierung von Zucker und Kalorien in ihren Produkten und reagieren insofern sowohl auf Verbraucherwünsche als auch auf die Forderungen von Befürworten von Gesundheit und Wohlbefinden. Süssstoffe, die aus der Steviapflanze gewonnen werden, bieten einen zuckerähnlichen Geschmack und nehmen für solche Unternehmen zunehmend an Bedeutung zu.

Genau wie Zucker werden auch Stevia-Süssstoffe aus Pflanzen gewonnen. Aber im Gegensatz zu Zucker ermöglichen sie die kalorienarme oder gar kalorienfreie Zubereitung von Getränken und Nahrungsmitteln.

Der Extrakt aus dem Blatt der Steviapflanze ist ein natürlicher, kalorienfreier und höchst intensiver Süssstoff, der weltweit von Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern als ausgezeichnet schmeckende, kalorienfreie Alternative zu Zucker oder künstlichen Süssstoffen verwendet wird.

Stevia ist eine natürlich süsse Pflanze, die in Südamerika beheimatet ist; heutzutage wird sie weltweit angebaut, insbesondere in Kenia, China und den Vereinigten Staaten.

Die süss schmeckenden Teile der Steviablätter sind bis zu 350 Mal süsser als Zucker: Die höchst intensive Süsse von Stevia bedeutet, dass für ihren Anbau weit weniger Wasser und Land als für den Zuckeranbau benötigt wird.

Forschungsarbeiten haben belegt, dass die Moleküle des Steviablattes auch nach kommerziellen Extrahierungs- und Reinigungsverfahren sowohl im getrockneten Steviablatt als auch im letztendlichen Produkt aus dem Steviablatt unverändert erhalten bleiben. Alle grossen, internationalen Regulierungsorganisationen in 65 Ländern haben die Verwendung von hochreinem Extrakt aus Stevia-Blättern in Nahrungsmitteln und Getränken genehmigt.

Weitere Informationen über die Wissenschaft von Stevia finden Sie unter: https://www.purecirclesteviainstitute.com/