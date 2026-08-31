Die Expertenmeinungen zur Verbund-Aktie im August 2026

Im August 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der Verbund-Aktie vorgenommen.

1 Analyst empfiehlt die Verbund-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Verbund ein Kursziel von 57,83 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,47 EUR gegenüber dem aktuellen WIEN-Kurs von 59,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 55,00 EUR -7,25 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch