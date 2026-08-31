Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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31.08.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur Verbund-Aktie im August 2026
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Verbund-Aktie im Überblick.
Im August 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der Verbund-Aktie vorgenommen.
1 Analyst empfiehlt die Verbund-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Verbund ein Kursziel von 57,83 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,47 EUR gegenüber dem aktuellen WIEN-Kurs von 59,30 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|55,00 EUR
|-7,25
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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