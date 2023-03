Die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie im Februar 2023

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt schloss den Mittwochshandel im Minus ab. Der deutsche Aktienmarkt gab zwischenzeitliche Gewinne gegen Nachmittag ab und beendete den Handel ebenfalls leichter. Die Wall Street notiert unterhalb der gestrigen Schlusskurse. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Grün.