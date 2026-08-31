SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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31.08.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur SCHOTT Pharma-Aktie im August 2026
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der SCHOTT Pharma-Aktie abgegeben.
6 Experten stufen die SCHOTT Pharma-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von SCHOTT Pharma mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 24,11 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,96 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von SCHOTT Pharma in Höhe von 23,15 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|27,00 EUR
|16,63
|18.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27,00 EUR
|16,63
|14.08.2026
|UBS AG
|27,00 EUR
|16,63
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|23,00 EUR
|-0,65
|13.08.2026
|UBS AG
|26,50 EUR
|14,47
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|17,30 EUR
|-25,27
|12.08.2026
|RBC Capital Markets
|21,00 EUR
|-9,29
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
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