PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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31.08.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur PUMA SE-Aktie im August 2026
So schätzten Analysten die PUMA SE-Aktie im letzten Monat ein.
4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur PUMA SE-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der PUMA SE-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 29,13 EUR für die PUMA SE-Aktie, was einem Anstieg von 3,71 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 25,42 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|26,00 EUR
|2,28
|21.08.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|19.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 EUR
|57,36
|04.08.2026
|RBC Capital Markets
|25,00 EUR
|-1,65
|03.08.2026
|UBS AG
|25,50 EUR
|0,31
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|JP Morgan Chase & Co.
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|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|PUMA Halten
|DZ BANK
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|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
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|RBC Capital Markets
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|PUMA Underweight
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