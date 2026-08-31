Die Expertenmeinungen zur PUMA SE-Aktie im August 2026

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur PUMA SE-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der PUMA SE-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 29,13 EUR für die PUMA SE-Aktie, was einem Anstieg von 3,71 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 25,42 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 26,00 EUR 2,28 21.08.2026 RBC Capital Markets - - 19.08.2026 DZ BANK - - 11.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 EUR 57,36 04.08.2026 RBC Capital Markets 25,00 EUR -1,65 03.08.2026 UBS AG 25,50 EUR 0,31 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch