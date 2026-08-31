Die Expertenmeinungen zur Nemetschek SE-Aktie im August 2026

Im August 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Nemetschek SE-Aktie vorgenommen.

2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 52,00 EUR für die Nemetschek SE-Aktie, was einem Abschlag von 18,30 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 70,30 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 52,00 EUR -26,03 04.08.2026 UBS AG 52,00 EUR -26,03 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch