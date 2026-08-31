Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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31.08.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur Nemetschek SE-Aktie im August 2026
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Nemetschek SE-Aktie geworfen.
Im August 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Nemetschek SE-Aktie vorgenommen.
2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 52,00 EUR für die Nemetschek SE-Aktie, was einem Abschlag von 18,30 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 70,30 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|52,00 EUR
|-26,03
|04.08.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|-26,03
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|UBS AG
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|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
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