Die Expertenmeinungen zur Merck-Aktie im September 2026

Im September 2026 haben 2 Experten die Merck-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 147,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 8,90 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Merck-Aktie von 138,10 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 150,00 EUR 8,62 08.09.2026 Jefferies & Company Inc. 144,00 EUR 4,27 03.09.2026

Redaktion finanzen.ch