Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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30.09.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur Merck-Aktie im September 2026
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Merck-Aktie abgegeben.
Im September 2026 haben 2 Experten die Merck-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 147,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 8,90 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Merck-Aktie von 138,10 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|150,00 EUR
|8,62
|08.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|144,00 EUR
|4,27
|03.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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