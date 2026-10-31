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31.10.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur JENOPTIK-Aktie im Oktober 2026
Das sind die Einschätzungen der Experten für die JENOPTIK-Aktie.
Im vergangenen Oktober haben 7 Experten die Aktie von JENOPTIK wie folgt eingeschätzt.
6 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JENOPTIK mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,64 EUR beziffert, während der aktuelle JENOPTIK-Kurs an der Börse XETRA bei 38,84 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|50,00 EUR
|28,73
|28.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|Warburg Research
|51,00 EUR
|31,31
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|52,00 EUR
|33,88
|22.10.2026
|UBS AG
|45,50 EUR
|17,15
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|49,00 EUR
|26,16
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|23,58
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|52,00 EUR
|33,88
|15.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu JENOPTIK AG
|28.10.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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