Die Expertenmeinungen zur Hypoport SE-Aktie im Oktober 2026

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Hypoport SE veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 153,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 71,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Hypoport SE-Aktie von 81,50 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 153,00 EUR 87,73 27.10.2026 Deutsche Bank AG 153,00 EUR 87,73 22.10.2026

Redaktion Finanzen.net