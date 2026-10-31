Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie im Oktober 2026

8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Henkel vz-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst empfiehlt die Henkel vz-Aktie mit Kaufen, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Henkel vz mit Halten ein, 1 Analyst hält die Henkel vz-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 75,48 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Henkel vz auf 80,14 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 80,00 EUR -0,17 30.10.2026 UBS AG 77,00 EUR -3,92 30.10.2026 Jefferies & Company Inc. 78,00 EUR -2,67 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR -18,89 29.10.2026 Bernstein Research 74,96 EUR -6,46 19.10.2026 Bernstein Research 74,96 EUR -6,46 13.10.2026 Bernstein Research 74,96 EUR -6,46 09.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 79,00 EUR -1,42 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net