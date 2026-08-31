Die Expertenmeinungen zur Hannover Rück-Aktie im August 2026

Die Hannover Rück-Aktie wurde im August 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 305,25 EUR für die Hannover Rück-Aktie, was einem Anstieg von 47,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 258,20 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 360,00 EUR 39,43 17.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 270,00 EUR 4,57 13.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 330,00 EUR 27,81 13.08.2026 RBC Capital Markets 270,00 EUR 4,57 13.08.2026 DZ BANK - - 12.08.2026 UBS AG 312,00 EUR 20,84 12.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 270,00 EUR 4,57 12.08.2026 RBC Capital Markets 270,00 EUR 4,57 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 360,00 EUR 39,43 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch