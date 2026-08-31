Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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31.08.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur Hannover Rück-Aktie im August 2026
Im letzten Monat wurde die Hannover Rück-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Die Hannover Rück-Aktie wurde im August 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 305,25 EUR für die Hannover Rück-Aktie, was einem Anstieg von 47,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 258,20 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|360,00 EUR
|39,43
|17.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|270,00 EUR
|4,57
|13.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|330,00 EUR
|27,81
|13.08.2026
|RBC Capital Markets
|270,00 EUR
|4,57
|13.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
|UBS AG
|312,00 EUR
|20,84
|12.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|270,00 EUR
|4,57
|12.08.2026
|RBC Capital Markets
|270,00 EUR
|4,57
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|360,00 EUR
|39,43
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Hannover Rück Buy
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|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Hannover Rück Buy
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|Hannover Rück Underweight
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|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
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