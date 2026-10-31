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31.10.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur GSK-Aktie im Oktober 2026
Die GSK-Aktie wurde im Oktober 2026 von 18 Experten analysiert.
5 Experten empfehlen die GSK-Aktie zu kaufen, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 20,27 GBP beziffert, während der aktuelle GSK-Kurs an der Börse LSE bei 18,55 GBP liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
|Barclays Capital
|17,50 GBP
|-5,66
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|19,25 GBP
|3,77
|29.10.2026
|UBS AG
|19,40 GBP
|4,58
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|21,00 GBP
|13,21
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|19,75 GBP
|6,47
|28.10.2026
|Bernstein Research
|30,10 GBP
|62,26
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|34,77
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-8,36
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|19,75 GBP
|6,47
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-8,36
|26.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-8,36
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|34,77
|19.10.2026
|UBS AG
|19,40 GBP
|4,58
|15.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,00 GBP
|18,60
|14.10.2026
|RBC Capital Markets
|19,75 GBP
|6,47
|13.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-8,36
|08.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,00 GBP
|18,60
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-8,36
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|RBC Capital Markets
|29.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Bernstein Research
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|Jefferies & Company Inc.
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|Barclays Capital
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|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|GSK Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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