Die Expertenmeinungen zur GSK-Aktie im Oktober 2026

Die GSK-Aktie wurde im Oktober 2026 von 18 Experten analysiert.

5 Experten empfehlen die GSK-Aktie zu kaufen, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 20,27 GBP beziffert, während der aktuelle GSK-Kurs an der Börse LSE bei 18,55 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 30.10.2026 Barclays Capital 17,50 GBP -5,66 30.10.2026 RBC Capital Markets 19,25 GBP 3,77 29.10.2026 UBS AG 19,40 GBP 4,58 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 21,00 GBP 13,21 29.10.2026 RBC Capital Markets 19,75 GBP 6,47 28.10.2026 Bernstein Research 30,10 GBP 62,26 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 GBP 34,77 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -8,36 28.10.2026 RBC Capital Markets 19,75 GBP 6,47 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -8,36 26.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -8,36 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 GBP 34,77 19.10.2026 UBS AG 19,40 GBP 4,58 15.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 22,00 GBP 18,60 14.10.2026 RBC Capital Markets 19,75 GBP 6,47 13.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -8,36 08.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 22,00 GBP 18,60 07.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -8,36 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net