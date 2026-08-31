Die Expertenmeinungen zur Grand City Properties-Aktie im August 2026

Grand City Properties Experten haben ihre Einschätzung der Grand City Properties-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 10,28 EUR für die Grand City Properties-Aktie, was einem Anstieg von 0,99 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 9,290 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 9,40 EUR 1,18 20.08.2026 Deutsche Bank AG 9,00 EUR -3,12 13.08.2026 UBS AG 9,60 EUR 3,34 12.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 13,50 EUR 45,32 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 9,90 EUR 6,57 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch