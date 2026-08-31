Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
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31.08.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur Grand City Properties-Aktie im August 2026
So haben Experten die Grand City Properties-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Grand City Properties Experten haben ihre Einschätzung der Grand City Properties-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 10,28 EUR für die Grand City Properties-Aktie, was einem Anstieg von 0,99 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 9,290 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|9,40 EUR
|1,18
|20.08.2026
|Deutsche Bank AG
|9,00 EUR
|-3,12
|13.08.2026
|UBS AG
|9,60 EUR
|3,34
|12.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13,50 EUR
|45,32
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|9,90 EUR
|6,57
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|12.08.26
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|Grand City Properties Hold
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