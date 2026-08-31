DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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31.08.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im August 2026
So haben Experten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie abgegeben.
4 Experten empfehlen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zu kaufen, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von DHL Group (ex Deutsche Post) mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 54,50 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, was einem Abschlag von 1,64 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 56,14 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|47,00 EUR
|-16,28
|24.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|59,00 EUR
|5,09
|18.08.2026
|UBS AG
|54,50 EUR
|-2,92
|11.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|56,00 EUR
|-0,25
|07.08.2026
|Bernstein Research
|47,00 EUR
|-16,28
|07.08.2026
|Warburg Research
|50,00 EUR
|-10,94
|06.08.2026
|Barclays Capital
|61,00 EUR
|8,66
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|15,78
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|6,88
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|-7,37
|05.08.2026
|Bernstein Research
|45,00 EUR
|-19,84
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|6,88
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|-7,37
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
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