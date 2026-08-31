DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie unter der Lupe
|
31.08.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur DEUTZ-Aktie im August 2026
So haben Experten die DEUTZ-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Einschätzung der DEUTZ-Aktie veröffentlicht.
1 Experte rät die DEUTZ-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 13,20 EUR für die DEUTZ-Aktie, was einem Anstieg von 0,46 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 12,74 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|27.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2026
|Warburg Research
|13,20 EUR
|3,61
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
17:19
|EQS-DD: Deutz AG: Patricia Geibel-Conrad, buy (EQS Group)
|
17:19
|EQS-DD: Deutz AG: Patricia Geibel-Conrad, Kauf (EQS Group)
|
16:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ stabilisiert sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
28.08.26
|XETRA-Handel: MDAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
Analysen zu DEUTZ AG
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.