Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analysten-Meinungen
|
31.08.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2026
So geht es mit der Deutsche Telekom-Aktie Experten zufolge weiter.
6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Deutsche Telekom veröffentlicht.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 36,90 EUR, was einem Anstieg von 8,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Telekom-Aktie von 28,38 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|35,00 EUR
|23,33
|10.08.2026
|UBS AG
|36,20 EUR
|27,55
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|40,00 EUR
|40,94
|06.08.2026
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|30,37
|06.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|35,20 EUR
|24,03
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 EUR
|33,90
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
17:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16:35
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16:35
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: TecDAX am Montagmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.