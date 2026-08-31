Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2026

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Deutsche Telekom veröffentlicht.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 36,90 EUR, was einem Anstieg von 8,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Telekom-Aktie von 28,38 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 35,00 EUR 23,33 10.08.2026 UBS AG 36,20 EUR 27,55 07.08.2026 Deutsche Bank AG 40,00 EUR 40,94 06.08.2026 Bernstein Research 37,00 EUR 30,37 06.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 35,20 EUR 24,03 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 38,00 EUR 33,90 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch