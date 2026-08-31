Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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31.08.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur Aurubis-Aktie im August 2026
Was Experten für die Aurubis-Aktie in Aussicht stellen.
Aurubis Experten haben ihre Einschätzung der Aurubis-Aktie veröffentlicht.
2 Experten raten die Aurubis-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 190,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 13,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Aurubis-Aktie von 177,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|211,00 EUR
|19,21
|10.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|177,00 EUR
|-
|07.08.2026
|UBS AG
|160,00 EUR
|-9,60
|07.08.2026
|Warburg Research
|212,00 EUR
|19,77
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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