Die Expertenmeinungen zur Aurubis-Aktie im August 2026

Aurubis Experten haben ihre Einschätzung der Aurubis-Aktie veröffentlicht.

2 Experten raten die Aurubis-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 190,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 13,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Aurubis-Aktie von 177,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 211,00 EUR 19,21 10.08.2026 DZ BANK - - 07.08.2026 Deutsche Bank AG 177,00 EUR - 07.08.2026 UBS AG 160,00 EUR -9,60 07.08.2026 Warburg Research 212,00 EUR 19,77 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch