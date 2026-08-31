Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Monats-Einstufungen
|
31.08.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im August 2026
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Allianz-Aktie überprüft.
Die Allianz-Aktie wurde im August 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten stufen die Allianz-Aktie als Kauf ein, 7 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 445,44 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 5,36 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Allianz in Höhe von 450,80 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 EUR
|-27,91
|17.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|460,00 EUR
|2,04
|14.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|465,00 EUR
|3,15
|13.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|684,00 EUR
|51,73
|10.08.2026
|RBC Capital Markets
|450,00 EUR
|-0,18
|10.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|RBC Capital Markets
|440,00 EUR
|-2,40
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 EUR
|-27,91
|07.08.2026
|UBS AG
|430,00 EUR
|-4,61
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|430,00 EUR
|-4,61
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allianz
|
17:58
|Allianz-Aktie in Rot: Konzern prüft laut Bericht Übernahme von Pannenhelfer AA (AWP)
|
28.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Allianz
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|15.07.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.