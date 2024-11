Die DeFi Technologies-Tochter Valour führt in Zusammenarbeit mit der Core Foundation das weltweit erste physische Bitcoin ETP (1VBS) für deutsche Anleger auf Xetra ein, das eine anfängliche Fixrendite

Einführung eines physisch besicherten, renditeträchtigen Bitcoin (BTC) ETP auf Xetra: Valour Digital Securities Limited und die Core Foundation haben sich zusammengeschlossen, um deutschen Anlegern ein renditeträchtiges Bitcoin (" BTC ") ETP auf Xetra anzubieten. Die Verwaltungsgebühr beträgt 0,9 % und das Produkt bietet eine anfängliche Fixrendite von 1,40 %.

Das 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) ETP (ISIN: GB00BRBV3124) wird durch das Bitcoin-basierte Core-Blockchain-Netzwerk unterstützt. Es ist kompatibel mit der Ethereum Virtual Machine (" ") und nutzt den innovativen zur Verbesserung von Sicherheit und Skalierbarkeit. Vereinfachtes Investieren mit dem 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) ETP: Durch die Delegation von Bitcoins an Core-Validatoren gewährleistet dieses innovative Produkt die Kontrolle bei der Verwahrung und bietet Renditen, ohne dass Anleger eigene Validatoren einrichten müssen. Die Rendite wird am Ende eines jeden Handelstages im Digital Asset Entitlement und im Nettoinventarwert (NAV) ausgewiesen.



TORONTO, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Konvergenz zwischen traditionellen Kapitalmärkten und der Welt der dezentralen Finanzen ("DeFi") vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass Valour Digital Securities Limited ("Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), die einen einfachen Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, in Zusammenarbeit mit der Core Foundation, einer Organisation, die sich der Entwicklung des Core-Blockchain-Netzwerks (" Core Chain ") widmet, ein neues physisch besichertes, hochverzinsliches Bitcoin ("BTC") ETP für deutsche Anleger aufgelegt hat. Diese Erweiterung des Valour-Portfolios auf Xetra bietet neben dem zu Beginn des Jahres eingeführten renditeorientierten Zertifikat eine neue physisch besicherte Option, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden.

Das ETP ermöglicht deutschen Anlegern den Zugang zu Bitcoins mit einer anfänglichen Fixrendite von 1,40 % (annualisiert) auf Xetra.

"Dieser neue Staking ETP bietet Anlegern eine hervorragende Chance. 1VBS investiert nicht nur in die stärkste Kryptowährung der Welt, sondern generiert auch über einen innovativen Staking-Mechanismus passives Einkommen. Dieser doppelte Vorteil erweitert die Anlagestrategie der Anleger und vereinfacht den Prozess, sodass sie Gewinne erzielen können, ohne sich mit den technischen Details der Verwaltung der zugrunde liegenden Vermögenswerte und des Staking-Prozesses befassen zu müssen. Dies ist eine attraktive Option für gut informierte Anleger, die ihr Portfolio in einem regulierten Umfeld erweitern möchten", sagt Elaine Buehler, Head of Product bei Valour.

Der Handel mit dem 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) ETP (ISIN: GB00BRBV3124) startete am 1. November 2024, mit einer Verwaltungsgebühr von 0,9 %.

"Wir freuen uns, deutschen Anlegern ein neues, physisch besichertes und renditestarkes Bitcoin ETP auf Xetra anbieten zu können, das einen sicheren und vereinfachten Zugang zum Wachstumspotenzial von Bitcoin mit einer attraktiven anfänglichen Fixrendite von 1,40 Prozent bietet", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. "Diese Partnerschaft mit der Core Foundation unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung vertrauenswürdiger, institutioneller Lösungen für digitale Vermögenswerte. Indem wir die volle Kontrolle über die Verwahrung innerhalb eines regulierten Rahmens behalten, ermöglichen wir es Anlegern, von Bitcoin-Staking mit der Sicherheit und dem Vertrauen zu profitieren, die sie von regulierten Finanzprodukten erwarten."

Core Chain: Verbesserung von Sicherheit und Rendite

Das Netzwerk Core Chain, eine auf Bitcoin basierende Layer-1-Blockchain, die mit den Smart Contracts der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel ist, unterstützt das 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS). Durch die Nutzung von 50 % der Bitcoin Mining Hash-Power erhöht Core Chain die Sicherheit und erweitert gleichzeitig die Nutzbarkeit und Belohnungen von Bitcoin. Damit ist sie die am besten mit Bitcoin kompatible EVM-Blockchain, die Funktionen wie BTCfi und Bitcoin-Staking bietet.

1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) vereinfacht Investitionen in Bitcoin und macht sie sicher und leicht zugänglich für Anleger, die vom Wachstumspotenzial von Bitcoin profitieren möchten. Die Rendite wird täglich dem Digital Asset Entitlement jedes Produkts gutgeschrieben und im Nettoinventarwert (NAV) ausgewiesen.

Renditegenerierung und Verwahrungssicherheit

Das 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) ETP generiert Renditen, indem es Bitcoins durch nicht-kustodiales, natives Bitcoin-Staking an einen Validator der Core Chain delegiert. Die Staking-Belohnungen, die als CORE-Token in einer separaten Wallet empfangen werden, werden in Bitcoins umgewandelt und täglich dem NAV des ETP sowie seiner eigenen Wallet hinzugefügt. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte des ETP bleiben jederzeit in Bitcoins. Die Core Chain, eine sichere und skalierbare Layer-1-Blockchain, die auf Bitcoin basiert, nutzt einen einzigartigen "Satoshi Plus"-Konsensmechanismus, der es Bitcoin-Minern ermöglicht, Proof-of-Work ("DPoW") an Core-Validatoren zu delegieren und so das Potenzial von Bitcoin-basierten dezentralisierten Anwendungen zu erschliessen.

Während des Staking-Prozesses behält Valour die vollständige Kontrolle über die Verwahrung, um die Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Bitcoins werden sicher über eine "Stake-Transaktion" gestackt, eine Bitcoin-eigene Transaktionsart mit einer kurzfristigen Sperrfrist. Diese Transaktion enthält Details wie den Core Validator und die Adresse für die Belohnungen. Während der Sperrfrist können die zugrundeliegenden Bitcoins weder übertragen noch bestraft werden und verbleiben jederzeit unter der Verwahrungskontrolle von Valour bei einem regulierten Verwahrer.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien ist DeFi Technologies bestrebt, Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Team von Experten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte, sind wir bestrebt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter , und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die privaten und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ihr traditionelles Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ( OTC: DEFTF ).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch besicherten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen Verwaltungsgebühren oder sogar ohne solche Gebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Hedera (HBAR), Core (CORE), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Sui (SUI), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Flaggschiffprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswert, die völlig gebührenfrei sind. Wenn Sie mehr über Valour erfahren, ein Abonnement abschliessen oder aktuelle Informationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com .

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, die Notierung des 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) ETP und die damit verbundenen Renditen; die Entwicklung der Core-Blockchain; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz des dezentralisierten Finanzwesens; die Suche des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften nach Geschäftschancen und die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Chancen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Produkte von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausser in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

