Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
15.10.2026 16:00:23
Die CoreWeave-Warnung - warum Nvidia-Aktionäre jetzt aufhorchen sollten
Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Finanzen
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20:27
|Oracle Aktie News: Oracle am Abend gesucht (finanzen.ch)
|
16:29
|Oracle Aktie News: Oracle am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|S&P 500 aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.ch)