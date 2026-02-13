Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.02.2026 07:00:15

Die BKB kündigt Additional-Tier-1-Anleihe dank hoher und stabiler Kapitalausstattung

Basler Kantonalbank Partizipsch.
104.52 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Anleihe
Die BKB kündigt Additional-Tier-1-Anleihe dank hoher und stabiler Kapitalausstattung

13.02.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Basler Kantonalbank (BKB) wird die im Jahr 2020 begebene nachrangige Additional-Tier-1-Anleihe (AT1) auf den ersten möglichen Termin hin kündigen. Die Rückzahlung erfolgt per 17. März 2026 zum Nennwert sowie inklusive der bis zu diesem Datum aufgelaufenen Zinsen.

Erste Kündigungsmöglichkeit für AT1-Anleihe aus dem Jahr 2020

Die Additional-Tier-1-Anleihe im Umfang von 100 Millionen Franken (ISIN: CH0545754696) kann gemäss Anleihebedingungen erstmals unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tagen per 17. März 2026 zurückbezahlt werden. Die BKB nutzt diese Option fristgerecht und wird die Rückzahlung am genannten «First Call Date» vornehmen. Die hierzu benötigte Zustimmung der FINMA liegt vor.

Starke Kapitalbasis ermöglicht Ersatz durch CET1-Kapital

Auch nach der Rückzahlung bleibt die Gesamtkapitalquote vom Stammhaus Basler Kantonalbank deutlich über der regulatorischen Zielgrösse von 12,6 % (Stand 30.06.2025). Dank der gestiegenen Innenfinanzierung während der vergangenen Strategieperiode kann die Rückzahlung vollständig durch das höhere und stabile harte Kernkapital (CET1) aufgefangen werden.

Der Jahresabschluss 2025 des Konzerns BKB wird am 05.03.2026 publiziert. 


Für weitere Auskünfte
Patrick Riedo
Leiter Kommunikation
Basler Kantonalbank, CEO Office
Telefon 061 266 27 89
medien@bkb.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Basler Kantonalbank
Aeschenvorstadt 41
4051 Basel
Schweiz
Telefon: 061 266 27 89
E-Mail: investorrelations@bkb.ch
Internet: www.bkb.ch
ISIN: CH0009236461
Valorennummer: 923646
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2275936

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2275936  13.02.2026 CET/CEST

