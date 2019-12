Die besten DAX-Aktien 2019: Diese Gewinne hätten Anleger einstreichen können

Für DAX-Investoren war 2019 ein extrem erfolgreiches Börsenjahr. Denn der deutsche Leitindex konnte über ein Viertel an Wert hinzugewinnen, wobei manche seiner 30 Werte sogar bis zu 58 Prozent zulegen konnten.

Der DAX startete mit einem Punktestand von 10'477,77 in das Jahr 2019. Mitte Dezember notiert der deutsche Leitindex bei rund 13'300 Punkten und somit rund 27 Prozent über dem Niveau vom 2. Januar 2019. Mit einer passiven Investition in einen beliebigen DAX-ETF hätte man somit, ohne die Berücksichtigung der Gesamtkostenquote sowie der Ordergebühr, aus 1'000 Euro Startkapital rund 1'270 Euro erzielen können. Für diesen satten Gewinn mussten sich die Anleger dabei noch nicht einmal die Mühe machen, die richtigen Branchen bzw. Einzelwerte auszuwählen.

Tiefrote Vorzeichen bei Wirecard und Lufthansa

Privatinvestoren, denen passive Indexfonds jedoch zu langweilig sind, da sie den persönlichen Anspruch haben, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen und mit Einzelinvestitionen den Gesamtmarkt zu schlagen, hätten diese Jahr auch weit mehr als die rund 27 Prozent, die mit einem DAX-ETF möglich gewesen wären, erreichen können. Denn die spezifische Auswahl an einzelnen Aktien aus dem DAX hätte sich durchaus lohnen können, sofern man sein Geld nicht unbedingt in die Papiere von Lufthansa oder Wirecard investiert hat. Diese beiden Aktien generierten nämlich eine negative Performance in Höhe von 13 und 21 Prozent und waren somit die mit Abstand schlechtesten Titel der DAX-30 im Jahr 2019.

DAX-Neuling startet mit Turbinen durch

Zu den echten Gewinnern im DAX zählten dagegen MTU Aero Engines und adidas. Die Aktien des führenden Herstellers von Flugzeugtriebwerken und die Anteilsscheine des Sportartikelhersteller kletterten seit dem 2. Januar 2019 um rund 58 und 56 Prozent. Mit einer Investition von nur 1'000 Euro hätten Anlegern allein mit diesen beiden Papieren Buchgewinne von 580 und 560 Euro erzielen können und somit mehr als doppelt soviel wie mit einem klassischen DAX-Indexfonds.

Boomendes Paketgeschäft treibt die Deutsche Post-Aktie

Ausserordentliche Renditen konnten Anleger auch mit den Anteilsscheinen der Deutschen Post und SAP erzielen. Während die Aktien der beiden Grosskonzerne zum Jahresbeginn noch bei 23,80 und 86,70 Euro notierten, stehen sie nun bei rund 34,80 und 123,94 Euro. Dieser enorme Zuwachs entspricht somit einem Kursgewinn von 46,22 und 42,95 Prozent. Aus einem Einsatz von jeweils 1'000 Euro wären - ohne Ordergebühren und Dividenden - so 1'462,2 und 1'429,5 Euro geworden.

RWE - vom Sündenbock zum Super-Stock

Eine ansehnliche Outperformance konnte ebenfalls mit den Stammaktien von RWE und den Anteilsscheinen der Munich Re erwirtschaftet werden. Die Aktien des Versorgers stiegen im Jahresverlauf von 18,87 auf 26,44 Euro und brachten es dementsprechend zu einer Rendite von 40 Prozent. Aus 1'000 Euro Startkapital wären innerhalb eines Jahres so gut 1'400 Euro geworden. Mit einem Anstieg von 190,10 auf 264,60 Euro kletterten die Anteilsscheine des Münchner Rückversicherers fast im gleichen Ausmass. Investoren hätten auch mit dieser Aktie, ohne Ordergebühr und Dividende, mit 1'000 Euro Startkapital einen Buchgewinn von 390 Euro erzielt.

Leicht verdientes Geld bei Linde und der Deutschen Börse

Weitere DAX-Werte, die den Gesamtmarkt in diesem Jahr erheblich übertreffen konnten, sind Linde und die Deutsche Börse. Die Anteilsscheine des Gasspezialisten Linde legten im Jahresverlauf rund 38 Prozent zu und stiegen von 136,70 auf 188,75 Euro. Mit einem Kuranstieg von 104,45 auf 140,15 Euro konnten auch die Papiere der Deutschen Börse über 34 Prozent hinzugewinnen. Dementsprechend konnte man mit diesen beiden Aktien, mit einem Startkapital in Höhe von 1'000 Euro, einen Buchgewinn von 380 und 340 Euro einstreichen.



Pierre Bonnet / Redaktion finanzen.ch