Die Basler Versicherungen unterstützen die Schweizer Musikszene

Medieninformation

Im Frühling 2020 lancierten die Baloise Session und die Basler Versicherungen ihr erstes Live-Streaming Konzert über Facebook. Dieses neue Format war eine Antwort auf die Einschränkungen, die allen Veranstaltern im Konzertbereich durch Corona auferlegt wurden. Das neue Format bot in einer schwierigen Zeit Künstlern eine Bühne und die Konzerte von 77 Bombay Street, Stefanie Heinzmann und Seven stiessen erfreulicherweise auch beim Publikum auf ein grosses Interesse.

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit diesem neuen Format haben sich die Basler Versicherungen entschieden, ihr Engagement weiter auszubauen. Dieser Ausbau umfasst die Unterstützung von weiteren sieben Baloise Session @home Konzerten (1x pro Monat) sowie den Ausbau auf Ebene der Kommunikation über eine zentrale Medienpartnerschaft mit Ringier.

Michael Müller, CEO Basler Schweiz freut sich: «Mit unserem Label Baloise goes Music leisten wir seit vielen Jahren einen Beitrag zur musikalischen Vielfalt in der Schweiz. Auch in der aktuellen Situation, in welcher Musikerinnen und Musiker nur sehr beschränkt Auftrittsmöglichkeiten haben, ist es uns ein Anliegen, die Schweizer Musikszene zu unterstützen.»

Marc Hallauer, Leiter Marketing, ergänzt: «Die Idee von Baloise Session @home hat uns von Anfang an überzeugt, weshalb wir diese nicht nur gefördert, sondern – gemeinsam mit der Baloise Session – auch mitaufgebaut haben.»





Das nächste Baloise Session @home Konzert mit Bastian Baker findet am Montag, 29. Juni 2020 um 18.30 Uhr statt. Das Konzert kann auf www.baloisesession.ch/@home sowohl live wie auch nachträglich abgerufen werden.

Weitere Informationen

Über Bastian Baker

Bastian Baker ist auf den grössten Bühnen der Schweiz und der Welt präsent. Der Erfolg kam explosionsartig: Einprägsame Melodien in Pop und Folk eroberten die Radiosender. Neben eigenen Tourkonzerten sowie Auftritten an der Baloise Session und weiteren prestigeträchtigen Festivals wie dem Montreux Jazz Festival sowie dem Paléo Festival, war er auch im Vorprogramm von Musikern wie Elton John, Bryan Adams oder Shania Twain. So ist es auch kein Wunder, dass der ambitionierte Songwriter insgesamt fünf Swiss Music Awards erhalten hat und Millionen Views auf YouTube verzeichnen kann.

Kontakt Baloise

