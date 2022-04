DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Daimler Truck beteiligt sich an Finanzierung von H2 Mobilty

Der Wasserstofftankstellen-Betreiber H2 Mobility Deutschland hat eine Finanzierung durch seine Anteilseigner von 110 Millionen Euro erhalten. Daimler Truck beteiligt sich als Gesellschafter ebenfalls an der Finanzierungsrunde, deren Mittel in das bestehende Tankstellennetz und den Aufbau neuer Wasserstoffstationen fliessen sollen, wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilte.

Lkw-Produktionsausfall bei MAN wegen Ukraine-Krieg

Der Ukraine-Krieg beeinträchtigt die Lkw-Produktion von MAN Truck & Bus massiv. Wie die Tochter der Traton SE mitteilte, hat sie mit Versorgungslücken bei Lkw-Kabelsträngen zu kämpfen. Es drohe ein mehrwöchiger Ausfall der Lkw-Produktion und eine deutliche Einschränkung der Fertigung im zweiten Quartal. In den Werken in Krakau und München stehe die Fertigung bereits seit dem 14. März still, in Nürnberg, Wittlich und Salzgitter gebe es signifikante Ausfälle.

Volkswagen-Grossaktionär Porsche SE steigert Gewinn kräftig

Die Porsche SE hat 2021 von der guten Geschäftsentwicklung der Volkswagen AG profitiert und den Gewinn deutlich gesteigert. Für das neue Gesamtjahr rechnet die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, bestenfalls mit einer weiteren deutlichen Ergebnissteigerung.

Moody's senkt Rating von Traton auf Baa2 (Baa1)

Moody's Investors Service hat die Bonitätseinstufung des Nutzfahrzeugherstellers Traton auf Baa2 von Baa1 gesenkt. Der Ausblick wird auf stabil von negativ genommen. Dies spiegele die erhöhte Verschuldung, die Traton im Gefolge der schuldenfinanzierten Akquisition von Navistar eingegangen sei. Hinzu

VW Nutzfahrzeuge: Elektroanteil der Fahrzeuge bis 2030 bei 55%

Volkswagen Nutzfahrzeuge will die Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge in den kommenden Jahren kräftig erhöhen. "Bis 2030 werden mehr als 55 Prozent unserer Fahrzeuge in Europa Nutzfahrzeuge batterie-elektrische Fahrzeuge sein, die mit 'grünem' Strom angetrieben werden", sagte Volkswagen-Nutzfahrzeuge-CEO Carsten Intra. Im abgelaufenen Jahr lag der Anteil mit nur rund 1 Prozent. Mit dem höheren Anteil elektrischer Fahrzeuge soll in den kommendne Jahren auch die Rendite steigen.

HINTERGRUND/Volkswagen überdenkt die Globalisierung

Jahrelang florierte VW als globales Unternehmen. Die Wolfsburger bauten und verkauften ihre Autos auf der ganzen Welt. Doch Krieg, Pandemie und Handelsstreitigkeiten machen die jahrzehntelange Globalisierung zunichte.

Opel-Mutter Stellantis baut Software-Einheit in Rüsselsheim auf

Der Autobauer Stellantis will am Stammsitz seiner deutschen Tochter Opel in Rüsselsheim mehr als hundert neue Stellen bei Künstlicher Intelligenz und digitaler Vernetzung schaffen. "Im Rahmen der Softwarestrategie von Stellantis bauen wir in Rüsselsheim gerade eine der weltweit geplanten Software-Einheiten Software X auf", kündigte Opel-Personalchef Ralph Wangemann in einer internen Mitarbeiterbotschaft am 14. März an, wie das Handelsblatt berichtet. "Für dieses Jahr sollen zunächst Stellen im unteren dreistelligen Bereich entstehen", heisst es in einer separaten Rundmail des Betriebsrats.

Stellantis strukturiert mit europäischen Banken Finanzierungen um

Stellantis NV hat mit mehreren europäischen Banken Vereinbarungen über die Umstrukturierung seiner Finanzdienstleistungsplattform unterzeichnet, wie der Automobilhersteller mitteilte. Stellantis hatte im Dezember exklusive Gespräche mit den Banken über seine Finanzierung aufgenommen. Entsprechende Vereinbarungen sind Stellantis zufolge nun mit den Verbraucherfinanzierungsabteilungen von Credit Agricole SA, Banco Santander SA und BNP Paribas SA getroffen worden.

Stellantis will Produktion von Nutzfahrzeugen in Russland unterbrechen

Der europäische Autohersteller Stellantis will seine Produktion von Nutzfahrzeugen in Russland wegen fehlender Bauteile demnächst vorübergehend einstellen. Das kündigte Unternehmenschef Carlos Tavares am Donnerstag bei einem Betriebsbesuch in Turin an. Die Produktionsstätte in Kaluga südwestlich von Moskau mit ihren 2700 Beschäftigten habe seit Beginn des Kriegs bereits den Betrieb verlangsamt.

Ford stoppt Mustang-Produktion in Michigan-Werk nächste Woche wegen Chipmangels

Ford wird wegen der anhaltenden Chip-Knappheit kommende Woche die Produktion in einem Werk in Michigan, in dem Mustangs hergestellt werden, vorübergehend ruhen lassen.

Tesla plant Aktiensplit

Der E-Autobauer Tesla will auf seiner Jahreshauptversammlung die Zustimmung der Aktionäre zu einer Erhöhung der Aktienanzahl einholen. Die Aktionäre sollen die zusätzlichen Papiere in Form einer Dividende erhalten, erklärte Tesla in einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht SEC. Das wäre der zweite Aktiensplit innerhalb von zwei Jahren. Angaben zum Zeitpunkt oder dem geplanten Splitverhältnis machte das Unternehmen zunächst nicht. Die Tesla-Aktie gewinnt 7,5 Prozent.

Tesla stoppt wegen Corona-Lockdown Produktion in Schanghai - Kreise

Tesla bekommt den Corona-Lockdown in Schanghai zu spüren. Der Autobauer habe die Produktion in seinem Autowerk für vier Tage ausgesetzt, hiess es von mit der Angelegenheit vertraute Personen. Hintergrund sei ein von der Regierung verhängter zweistufiger Corona-Lockdown für die 25 Millionen Einwohner der Stadt. Tesla habe seinen Mitarbeitern und Zulieferern mitgeteilt, dass der Produktionsstopp von Montag bis Donnerstag andauern werde, so die Personen.

ANALYSE/Chinesische BYD weicht den Bremsschwellen aus

Der chinesische Marktführer für Elektrofahrzeuge BYD fährt nicht in die Radarfalle. Das gilt zumindest auf der Einnahmenseite. Aber Kostendruck und eine sich verlangsamende chinesische Wirtschaft könnten dem Unternehmen bald die Luft zum Atmen nehmen. Der von der US-Investorenlegende Warren Buffett unterstützte chinesische Automobilhersteller meldete zuletzt fürs abgelaufene Quartal einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen hat von einem Boom bei Elektrofahrzeugen in China profitiert.

