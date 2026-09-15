NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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15.09.2026 09:20:31
Die Anti-Nvidia-Wette - dieser neue ETF setzt auf den nächsten Superzyklus
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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14.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
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14.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
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14.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich (finanzen.ch)
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14.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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14.09.26
|Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben (finanzen.ch)
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14.09.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit Einbussen (finanzen.ch)
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14.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite leichter (finanzen.ch)
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14.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
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|27.08.26
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|27.08.26
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|18.03.26
|NVIDIA Hold
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|20.11.25
|NVIDIA Hold
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|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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