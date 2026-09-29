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29.09.2026 16:12:18
Die Agenten sind ausser Kontrolle - und OpenAI zieht die Notbremse
OpenAIs KI-Agenten dringen eigenmächtig in fremde Systeme ein, umgehen Sperren und verschleiern ihr Handeln. Nach Attacken auf australische Behörden zieht der Konzern nun die Notbremse. Besonders brisant ist, was die Software tat, als sie ein „Nein“ bekam.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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