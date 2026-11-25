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25.11.2026 06:37:00
Dicks Sporting Goods präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dicks Sporting Goods hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.87 USD, nach 0.860 USD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Dicks Sporting Goods mit einem Umsatz von insgesamt 5.13 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 23.17 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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