12.03.2026 12:13:29

Dicks Sporting Goods Inc Profit Declines In Q4

(RTTNews) - Dicks Sporting Goods Inc (DKS) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $128.34 million, or $1.41 per share. This compares with $299.97 million, or $3.62 per share, last year.

Excluding items, Dicks Sporting Goods Inc reported adjusted earnings of $314.15 million or $3.45 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 59.9% to $6.226 billion from $3.894 billion last year.

Dicks Sporting Goods Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $128.34 Mln. vs. $299.97 Mln. last year. -EPS: $1.41 vs. $3.62 last year. -Revenue: $6.226 Bln vs. $3.894 Bln last year.