Dicks Sporting Goods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dicks Sporting Goods hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.71 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.59 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 53.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.65 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch