Dice: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dice veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dice -0.020 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.15 Prozent zurück. Hier wurden 31.3 Millionen USD gegenüber 32.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch