DIC India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DIC India hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.17 INR gegenüber 6.40 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22.78 Prozent auf 2.74 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch