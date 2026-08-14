DIC India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DIC India hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 15.54 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4.75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.84 Milliarden INR – ein Plus von 25.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DIC India 2.26 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch