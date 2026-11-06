Dianthus Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dianthus Therapeutics gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0.81 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.970 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dianthus Therapeutics 0.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch