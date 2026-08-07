Dianthus Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dianthus Therapeutics lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.90 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.880 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 0.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dianthus Therapeutics 0.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch